Сниппет для MODx Evo

Добpый дeнь! Тpебуeтcя cдeлaть пaрсеp с яндекс.маркета для опeнкaрта! Cуть в тoм, чтобы проверять цены каждые n минут и oбновлять иx нa cвoём сайтe!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать сниппет, который будет брать дочерние элементы ресурса на котором он размещен.
И будет выводить на страницу их и их дочерние элементы как на картинке take.ms/Pgr1B.
Изображения прикрепляются к верхним дочерним элементам через TV параметры.
Справа от картинок размещаются ссылки на дочерние элементы низшего уровня.
Прошу постараться сделать с минимумом sql запросов.
Если вы внимательно прочли задание, в начале текста заявки напишите результат умножения трех на девять.
Верстку засунуть в отдельный чанк.
Заявки без сроков и цены не рассматриваются.
Если есть вопросы, ответы на которые влияют на цену и сроки, спрашивайте сразу в заявке.
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