Сниппет для MODx Evo

Нужно написать сниппет, который будет брать дочерние элементы ресурса на котором он размещен.

И будет выводить на страницу их и их дочерние элементы как на картинке take.ms/Pgr1B.

Изображения прикрепляются к верхним дочерним элементам через TV параметры.

Справа от картинок размещаются ссылки на дочерние элементы низшего уровня.

Прошу постараться сделать с минимумом sql запросов.

Если вы внимательно прочли задание, в начале текста заявки напишите результат умножения трех на девять.

Верстку засунуть в отдельный чанк.

Заявки без сроков и цены не рассматриваются.

Если есть вопросы, ответы на которые влияют на цену и сроки, спрашивайте сразу в заявке.