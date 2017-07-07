Сниппет для MODx Evo

Веб-программированиеЗавершен3 заявки128 просмотров
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Нужно написать сниппет, который будет брать дочерние элементы ресурса на котором он размещен. 

И будет выводить на страницу их и их дочерние элементы как на картинке take.ms/Pgr1B

Изображения прикрепляются к верхним дочерним элементам через  TV параметры. 

Справа от картинок размещаются ссылки на дочерние элементы низшего уровня. 

Прошу постараться сделать с минимумом sql запросов. 

Если вы внимательно прочли задание, в начале текста заявки напишите результат умножения трех на девять. 

Верстку засунуть в отдельный чанк. 

Заявки без сроков и цены не рассматриваются.  

Если есть вопросы, ответы на которые влияют на цену и сроки, спрашивайте сразу в заявке.

MODX
6 лет назад
soft-guru
Кирилл 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
FoxyFru
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$10
1 день
Спасибо за хорошую работу. Всё четко, вовремя и качественно.
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Мои рекомендации.
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