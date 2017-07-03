Оптимизировать скорость сайта wordpress (Themeforest)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки102 просмотра
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Вот этот шаблон был куплен на сайте themeforest.net

http://www.newsmartwave.net/wordpress/porto/classic-original/

Хотелось бы, чтобы сайт, созданный на основе этого шаблона работал быстрее.

Если у вас есть опыт в ускорении сайтов на wordpess, пишите, обсудим

WordPress
6 лет назад
angels24kz
Алексей 
37 летКазахстан
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов
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