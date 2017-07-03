Перенести в Visio или в Dia схему, написанную в UML-коде

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Нужно перенести в MS Visio или в Dia или любой другой похожий редактор схему, написанную в UML-коде.

Т.е. вы получите только тысячу строк uml-кода. На выходе нужна схема, в которой:

1. Стрелки визуально отделены друг от друга, а не сливаются в одну

2. Вся схема умещается на лист с соотношением сторон 5:3 или 16:9

6 лет назад
ruskur
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад