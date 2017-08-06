На сайт вставить видео (не ютуб)

Веб-программированиеЗавершен1 заявка213 просмотров
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На сайт (Битрикс, старт) необходимо наладить вставку видео. Усложняется все тем, что сайт ориентирован на китайских пользователей и ютуб там заблокирован (на битриксе есть специальный проигрыватель для ютуба). 

Есть вариант вставки видео через местные видео сервисы (аналоги ютуба) и вставлять на страницу сайта html-код. Но тогда для просмотра видео у пользователя должны быть установлены кодеки

Второй вариант - загружать видео на сайт и выводить в публичную часть через проигрыватель. Но тогда загрузка всего сайта замедляется из-за больших видео файлов (от 16 мб)

Необходимо предложить вариант вывода видео на различные страницы сайта и ориентировочную стоимость работ

6 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
SlmSlm
Виктор 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$1
2 дня
Виктор проявил недюжинную инициативу, чтобы найти оптимальное решение для поставленной задачи. Надеюсь, удастся поработать и в дальнейшем.
Позитивный и понимающий заказчик, оплата в срок, все четко. Четкое ТЗ, позитивный, не пропадает. Буду рад дальнейшему сотрудничеству