На сайт вставить видео (не ютуб)

На сайт (Битрикс, старт) необходимо наладить вставку видео. Усложняется все тем, что сайт ориентирован на китайских пользователей и ютуб там заблокирован (на битриксе есть специальный проигрыватель для ютуба).

Есть вариант вставки видео через местные видео сервисы (аналоги ютуба) и вставлять на страницу сайта html-код. Но тогда для просмотра видео у пользователя должны быть установлены кодеки

Второй вариант - загружать видео на сайт и выводить в публичную часть через проигрыватель. Но тогда загрузка всего сайта замедляется из-за больших видео файлов (от 16 мб)

Необходимо предложить вариант вывода видео на различные страницы сайта и ориентировочную стоимость работ