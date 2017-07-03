Работа по админ панели на Symfony

Создание небольших одностраничных веб-сервисов (калькуляторы, генераторы, редакторы, конвертеры и тд). Требуется отличное знание Javascript + jQuery, HTML5, CSS3. Опыт в responsive web design. Желательно знание Perl + Mojolicious, но можно PHP или Node.js. Обязательно иметь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Устранить неполадку в админ панели (самопис на symfony).
При клике на один из разделов админ панели - выходит ошибка
Oops! An Error Occurred The server returned a "500 Internal Server Error". Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred.
We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование61 заявкаЗакрыт6 лет назад
нужно произвести правки на сайте electric-wheels.ru смотрите два файла во вложении. правки внести нужно так чтобы ничего не сломалось и не отвалилось – сайт живой и рабочий. Также не появились новые ошибки при просмотре через – [url=https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Felectric-wheels.ru%2F]validator.w3.org/nu/?doc=...[/url] Оплата поэтапно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести в MS Visio или в Dia или любой другой похожий редактор схему, написанную в UML-коде. Т.е. вы получите только тысячу строк uml-кода. На выходе нужна схема, в которой: 1. Стрелки визуально отделены друг от друга, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
нужно быстpo cдeлaть сайт, в кoтoром будет возможнoсть создать личный кaбинет, вoзмoжнoсть попoлнить бaлaнс c кapты – этo все чеpез апи ужe придумaно, нaдo только нaстрoить. И 50 пoзиций чтoбы зaказать услугу , кoтоpaя тожe пo ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на вордпрессе, крайне корявый, но какой дали такой и есть :) был сделан давно, а потом еще и криво перенесен, в итоге на данный момент есть проблема с публикацией новых постов и страниц. Вместо ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Вот этот шаблон был куплен на сайте themeforest.net http://www.newsmartwave.net/wordpress/porto/classic-original/ Хотелось бы, чтобы сайт, созданный на основе этого шаблона работал быстрее. Если у вас есть опыт в ускорении сайтов на wordpess, пишите, обсудимВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Hужно пoпрaвить нeкoтopыe мoмeнты нa caйте на opencart 2. Cписoк пpавок и визуальные пpимeры в пдф. Правки в пдф – dropmefiles.com/oxLrhВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Cайт на Wordpress. Нужно в комментариях убрать поля (имя, почта, сайт). И в трех формах добавить "кнопочки" - "Я даю согласие на обработку моих персональных данных.."Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется специалист для написания бота (мини-игра): -Возможность покупки юнита -Реферальная программа -Подключение платежной системы Присылайте свои заявки. Надеемся на продуктивное сотрудничество!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сделать админ панель для интернет-магазина на YIIВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад