Работа по админ панели на Symfony

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок157 просмотров
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Устранить неполадку в админ панели (самопис на symfony).

При клике на один из разделов админ панели - выходит ошибка

Oops! An Error Occurred The server returned a "500 Internal Server Error". Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred.

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6 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад