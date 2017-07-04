Сделать сортировку на сайте

Здравствуйте!

сайт на джумле

1. Нужно сделать сортировку товаров на страницах категорий "Вечерние Платья http://style-night.ru/vechernie-platja" "Коктейльные http://style-night.ru/koktejlnye-platja" "Новогодние http://style-night.ru/novogodnie-platya" "Свадебные http://style-night.ru/svadebnye-platja" "Выпускные http://style-night.ru/vypusknye-platja" "Вечерние клатчи http://style-night.ru/vechernie-klatchi" в таком порядке: сначала товары со скидкой и в наличии с возрастанием цены, потом товары под заказ с возрастанием цены. Найти и показать место, где такая сортировка настраивается.

2. Найти и показать способ изменить тайтлы страниц. Тайтлы, которые сейчас стоят в настройках, не совпадают с теми, что отображаются в браузере. Изменение тайтлов в настройках не дает результата. Найти и показать место где они меняются.