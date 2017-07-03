Необходимо перенести сайт на WordPress с HTML.

нужно произвести правки на сайте electric-wheels.ru смотрите два файла во вложении. правки внести нужно так чтобы ничего не сломалось и не отвалилось – сайт живой и рабочий. Также не появились новые ошибки при просмотре через – [url=https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Felectric-wheels.ru%2F]validator.w3.org/nu/?doc=...[/url] Оплата поэтапно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт на HTML: http://webconstanta.com/index.html
Требуется интегрировать верстку под WordPress и настроить админку.
Жду ваших предложений по цене и срокам.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Минимальные правки сайт на Insales - срочно В основном стили Есть ТЗ по запросу вышлю в скайп Оплата по этапно по факту готовности каждого этапа Сроки 2-3 часа, работы там я дума ещё меньше потому что по времени Бюджет 800 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Отключить географическую привязку WordPress + поправить мобильную версию отображенияВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! сайт на джумле 1. Нужно сделать сортировку товаров на страницах категорий "Вечерние Платья [url=http://style-night.ru/vechernie-platja]http://style-night.ru/vechernie-platja[/url]" "Коктейльные [url=http://style-night.ru/koktejlnye-platja]http://style-night.ru/koktejlnye-platja[/url]" "Новогодние [url=http://style-night.ru/novogodnie-platya]http://style-night.ru/novogodnie-platya[/url]" "Свадебные [url=http://style-night.ru/svadebnye-platja]http://style-night.ru/svadebnye-platja[/url]" "Выпускные [url=http://style-night.ru/vypusknye-platja]http://style-night.ru/vypusknye-platja[/url]" "Вечерние клатчи [url=http://style-night.ru/vechernie-klatchi]http://style-night.ru/vechernie-klatchi[/url]" в таком порядке: сначала товары со скидкой и в наличии с возрастанием цены, потом товары под заказ ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
На сайт (Битрикс, старт) необходимо наладить вставку видео. Усложняется все тем, что сайт ориентирован на китайских пользователей и ютуб там заблокирован (на битриксе есть специальный проигрыватель для ютуба). Есть вариант вставки видео через местные видео сервисы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Устранить неполадку в админ панели (самопис на symfony). При клике на один из разделов админ панели - выходит ошибка Oops! An Error Occurred The server returned a "500 Internal Server ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести в MS Visio или в Dia или любой другой похожий редактор схему, написанную в UML-коде. Т.е. вы получите только тысячу строк uml-кода. На выходе нужна схема, в которой: 1. Стрелки визуально отделены друг от друга, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
нужно быстpo cдeлaть сайт, в кoтoром будет возможнoсть создать личный кaбинет, вoзмoжнoсть попoлнить бaлaнс c кapты – этo все чеpез апи ужe придумaно, нaдo только нaстрoить. И 50 пoзиций чтoбы зaказать услугу , кoтоpaя тожe пo ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на вордпрессе, крайне корявый, но какой дали такой и есть :) был сделан давно, а потом еще и криво перенесен, в итоге на данный момент есть проблема с публикацией новых постов и страниц. Вместо ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Вот этот шаблон был куплен на сайте themeforest.net http://www.newsmartwave.net/wordpress/porto/classic-original/ Хотелось бы, чтобы сайт, созданный на основе этого шаблона работал быстрее. Если у вас есть опыт в ускорении сайтов на wordpess, пишите, обсудимВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад