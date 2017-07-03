Автоматический перенос контента

Минимальные правки сайт на Insales - срочно В основном стили Есть ТЗ по запросу вышлю в скайп Оплата по этапно по факту готовности каждого этапа Сроки 2-3 часа, работы там я дума ещё меньше потому что по времени Бюджет 800 ...