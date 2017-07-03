Заказ на js

Задание номер 9. Нужно разместить таблицу, в ячейках которой располагается checkbox. Под этой таблицей нужно расположить картинку типо с лабиринтом ( несколько стенок) ( задание по типу исполнитель стрелочка) пользователь должен галочками отметить самый короткий путь от одной точки к другой. Ещё нужно расположить кнопку для проверки