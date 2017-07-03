Заказ на js

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок142 просмотра
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Задание номер 9. Нужно разместить таблицу, в ячейках которой располагается checkbox. Под этой таблицей нужно расположить картинку типо с лабиринтом ( несколько стенок) ( задание по типу исполнитель стрелочка)  пользователь должен галочками отметить самый короткий путь от одной точки к другой. Ещё нужно расположить кнопку для проверки

6 лет назад
guest_14990223675314
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад