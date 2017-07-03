Программист YII для доработки сайта

Сайт tiu.ru Создан интернет магазин на сайте tiu.ru. Необходимо его настроить: 1) Прописать ключевые слова для поиска (поиск товара по категориям) 2. Распределение товаров по категориям 3. Добавить описание товара 4. Выбрать категорию в каталоге 5. Прописать торговые марки (производители) 6. Обновить общую ...
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У нас есть сайт, на котором размещаются скидочные акции на различные товары.
Сайт построен на движке 2012года - Couponic, исходных код движка можно посмотреть по ссылке
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