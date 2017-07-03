Работы по сайту на JOOMLA 2.5-3.0+ZOO

Веб-программированиеЗакрытнет заявок88 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Переношу сайт с JOOMLA 2.5- на 3.0. Саму миграцию уже провел,что нужно сделать: 

- правка всех модулей и плагинов, которые окажутся не совместимы 

- адаптация сайта под новый шаблон. Шаблон пример есть, по нему настроить все блоки стандартyыми средствами компонента ZOO. Акцентирую внимание! Стандартными средствами, из админки по большей части. 

- перенос сайта на действующий сайт 

Предпочтение исполнителю, знакомому с компонентом yootheme ZOO, ИБО ВСЕ РЕАЛИЗОВАНО НА НЕМ и вникать сложновато если не юзал его никогда.

Оплата поэтапно либо в конце

Joomla
6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Нужен специалист по настройке, редактированию сайтов tiu.ru

    Сайт tiu.ru  Создан интернет магазин на сайте tiu.ru. Необходимо его настроить:  1) Прописать ключевые слова для поиска (поиск товара по категориям)  2. Распределение товаров по категориям  3. Добавить описание товара  4. Выбрать категорию в каталоге  5. Прописать торговые марки (производители)  6. Обновить общую ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Портирование игры на фейсбук

    Текущий язык С++, Flash, больше информации в приложенном документе. Сложная архитектура проекта. Дедлайн всего месяц, и это очень мало, поэтому мы настроены работать с опытной, слаженной командой разработчиков, которые знают что к чему, а не ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Минимальные правки сайт на Insales - срочно

    Минимальные правки сайт на Insales - срочно В основном стили Есть ТЗ по запросу вышлю в скайп Оплата по этапно по факту готовности каждого этапа Сроки 2-3 часа, работы там я дума ещё меньше потому что по времени Бюджет 800 ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сортировку на сайте

    Здравствуйте! сайт на джумле 1. Нужно сделать сортировку товаров на страницах категорий "Вечерние Платья [url=http://style-night.ru/vechernie-platja]http://style-night.ru/vechernie-platja[/url]" "Коктейльные [url=http://style-night.ru/koktejlnye-platja]http://style-night.ru/koktejlnye-platja[/url]" "Новогодние [url=http://style-night.ru/novogodnie-platya]http://style-night.ru/novogodnie-platya[/url]" "Свадебные [url=http://style-night.ru/svadebnye-platja]http://style-night.ru/svadebnye-platja[/url]"  "Выпускные [url=http://style-night.ru/vypusknye-platja]http://style-night.ru/vypusknye-platja[/url]" "Вечерние клатчи [url=http://style-night.ru/vechernie-klatchi]http://style-night.ru/vechernie-klatchi[/url]" в таком порядке: сначала товары со скидкой и в наличии с возрастанием цены, потом товары под заказ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • На сайт вставить видео (не ютуб)

    На сайт (Битрикс, старт) необходимо наладить вставку видео. Усложняется все тем, что сайт ориентирован на китайских пользователей и ютуб там заблокирован (на битриксе есть специальный проигрыватель для ютуба).  Есть вариант вставки видео через местные видео сервисы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад