Доработка сайта. Jango + Phyton

Добрый день. Требуется дописать админ-панель на сайте. Нужно записывать действия пользователей и добавить пункт в админ-панель, где можно их посмотреть. Дедлайн 3 июля, в 19:00. Требуется профессионал, который сделает работу быстро и качественно. Пишите свои ...
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Сайт - http://mcnl [dot] ru
Задачи:
1. Оформить 404 страницу. Вывести сообщение об ошибке, предложить вернутся на главную или воспользоваться картой сайта или поиском по сайту.
2. Оптимизировать скорость загрузки сайта:
● http://minify.mobi/results/mcnl.ru
● https://gtmetrix.com/reports/mcnl.ru/a5KZ9Xc3
● https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fmcnl.ru%2F&tab=mobile
● https://www.webpagetest.org/result/170419_2Z_Y30/
Общие рекомендации:
a. Стили и скрипты вынести в отдельные файлы.
b. Для скриптов и стилей (если позволяет функционал) включить асинхронную загрузку.
3. Сократить до минимума кол-во шибок валидации https://validator.w3.org/nu/?doc=http://mcnl.ru/
4. Убрать подсветку в номерах телефонов. В шапке, на странице контактов, в футере, на страницах статей. http://joxi.ru/5md33Nxivkykar?d=1
5. Добавить микроразметку SCHEMA.ORG. Разметить:
● Контактные данные в шапке
● Меню
● Хлебные крошки
● Статьи
6. Expires
Для параметра Expires выставить значение (+ неделя от текущей даты). (http://html5.by/blog/cache/ https://sheensay.ru/caching).
7. Cash-control
8. Cash-control (неделя) - можно не использовать если используется Expires (НО имеет приоритет перед Expires).
Last-modified Настроить Last-modified (проверка тут http://www.tools.seo-auditor.com.ru/if-modified-since/).
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