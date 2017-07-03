Доработка сайта. Jango + Phyton

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Сайт - http://mcnl [dot] ru

Задачи:

1. Оформить 404 страницу. Вывести сообщение об ошибке, предложить вернутся на главную или воспользоваться картой сайта или поиском по сайту.

2. Оптимизировать скорость загрузки сайта:

﻿● http://minify.mobi/results/mcnl.ru

﻿● https://gtmetrix.com/reports/mcnl.ru/a5KZ9Xc3

﻿● https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fmcnl.ru%2F&tab=mobile

﻿● https://www.webpagetest.org/result/170419_2Z_Y30/

Общие рекомендации:

﻿a. Стили и скрипты вынести в отдельные файлы.

﻿b. Для скриптов и стилей (если позволяет функционал) включить асинхронную загрузку.

3. Сократить до минимума кол-во шибок валидации https://validator.w3.org/nu/?doc=http://mcnl.ru/

4. Убрать подсветку в номерах телефонов. В шапке, на странице контактов, в футере, на страницах статей. http://joxi.ru/5md33Nxivkykar?d=1

5. Добавить микроразметку SCHEMA.ORG. Разметить:

﻿● Контактные данные в шапке

﻿● Меню

﻿● Хлебные крошки

﻿● Статьи

6. Expires

Для параметра Expires выставить значение (+ неделя от текущей даты). (http://html5.by/blog/cache/ https://sheensay.ru/caching).

7. Cash-control

8. Cash-control (неделя) - можно не использовать если используется Expires (НО имеет приоритет перед Expires).

Last-modified Настроить Last-modified (проверка тут http://www.tools.seo-auditor.com.ru/if-modified-since/).

6 лет назад
grest
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов
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