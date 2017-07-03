!!!В предложении пишите цену и сроки!!!

Без оценки предложения не рассматриваются

Сделать многостраничник на 1C Bitrix

Структура

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fp3sUXSSTv0hqHQ_unYxD4jzR1bC5aUU88jHppYPWtI/edit#gid=0

Нравится из многостраничных сайтов по структуре и ближе по возможности наполнения ( не так много контента)

alexrovich.ru

Многостраничники из моей сферы:

www.1cbit.ru

rarus.ru

www.f1soft.ru

Разных страниц 8-10 с адаптацией (3 вида – мобильные, планшеты, компьютеры)

Главная страница

Страница с лицензиями (много)

Страница с одной лицензией

Страница со статьями

Страница для статьи

Страница с кейсами

Страница с кейсом

Главные цели многостраничного сайта:

Продажа лицензий

Продажа ежемесячного 1С сопровождения / абонентского обслуживания

Продажа крупных проектов по внедрению 1С (заводы, крупные компании от 50 пользователей 1С от 100 сотрудников)

Второстепенные цели многостраничного сайта:

Повысить доверие клиентов

Размещать все материалы на одном сайте

Разные направления

-Работы по 1С / Сопровождение 1С, проекты и тп

-Продажа коробок – лицензий

-Продажа готовых модулей

-Bi (bi.1ctrend.ru)

-Кейсы выполненные проекты

-Статьи для продвижения

Лить весь трафик на один сайт просто на разные подразделы

Что уже можно сделать и есть чем наполнить

Проекты по внедрению 1С

-Описание сфер автоматизации опт розница

Сопровождение 1С

-Описание работ

-Табличка с тарифами

ИТС сопровождение

-Таблички ИТС

Продажа коробок

-Типовые

+1С Бухгалтерия

+1С Управление торговлей

+1С ...

-Отраслевые

+1С Управление автотранспортом

...

Продажа готовых модулей

Кейсы