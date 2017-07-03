Сделать многостраничник на 1C Bitrix

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Без оценки предложения не рассматриваются 

Сделать многостраничник на 1C Bitrix 

Структура 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fp3sUXSSTv0hqHQ_unYxD4jzR1bC5aUU88jHppYPWtI/edit#gid=0

  

Нравится из многостраничных сайтов по структуре и ближе по возможности наполнения ( не так много контента) 

alexrovich.ru 

   

Многостраничники из моей сферы: 

www.1cbit.ru 

rarus.ru 

www.f1soft.ru 

  

  

Разных страниц 8-10 с адаптацией (3 вида – мобильные, планшеты, компьютеры) 

Главная страница 

Страница с лицензиями (много) 

Страница с одной лицензией 

Страница со статьями 

Страница для статьи 

Страница с кейсами 

Страница с кейсом 

Главные цели многостраничного сайта: 

Продажа лицензий 

Продажа ежемесячного 1С сопровождения / абонентского обслуживания 

Продажа крупных проектов по внедрению 1С (заводы, крупные компании от 50 пользователей 1С от 100 сотрудников) 

  

Второстепенные цели многостраничного сайта: 

Повысить доверие клиентов 

Размещать все материалы на одном сайте 

Разные направления 

-Работы по 1С / Сопровождение 1С, проекты и тп 

-Продажа коробок – лицензий 

-Продажа готовых модулей 

-Bi (bi.1ctrend.ru

-Кейсы выполненные проекты 

-Статьи для продвижения 

Лить весь трафик на один сайт просто на разные подразделы 

  

  

  

Что уже можно сделать и есть чем наполнить 

Проекты по внедрению 1С 

-Описание сфер автоматизации опт розница  

Сопровождение 1С 

-Описание работ 

-Табличка с тарифами 

ИТС сопровождение 

-Таблички ИТС 

Продажа коробок 

-Типовые  

   +1С Бухгалтерия 

   +1С Управление торговлей 

   +1С ... 

-Отраслевые 

   +1С Управление автотранспортом 

... 

Продажа готовых модулей 

Кейсы  

6 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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