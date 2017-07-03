Оптимизация и защита сайта на WordPress 

При выгрузке из файла: [url=http://www.220-volt.ru/yml/WhosaleMSK.xml]www.220-volt.ru/yml/Whosa...[/url] У товаров есть поле model, которое по умолчанию выгружается как название товара. Так же есть поле typePrefix, нужно сделать чтобы при выгрузке эти строки конкатенировались в одну и попадали в название товара. ...