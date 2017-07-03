Ищем специалиста по БИТРИКС

При выгрузке из файла:

www.220-volt.ru/yml/Whosa...

У товаров есть поле model, которое по умолчанию выгружается как название товара. Так же есть поле typePrefix, нужно сделать чтобы при выгрузке эти строки конкатенировались в одну и попадали в название товара. Т.е. было:

Переходник

38455

Получили название при выгрузке: "Переходник 38455"

2) Поле description имеет закономерность, все свойства разделены символом

, который отображается в виде мнемоников

Необходимо при выгрузке xml эксплодить строку по этому символу и получить массив свойств. После эксплодить каждое свойство на название и значение посредством двоеточия и очистив оба полученных элемента массива от лишних пробелов.

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