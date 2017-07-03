Поправить сайт на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок182 просмотра
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Требуется доработать сайт ЗолотойГвоздь.рф, сделан на wordpress с использование woocommerce. Задачи следующие:

1. Требуется добавить поиск по товарам

2. Нужно увеличить количество товаров на 1 странице до 9 штук

3. Необходимо поправить верстку в конструкторе

(пример конструктора можете посмотреть, открыв любую пиццу). Проблему с версткой, думаю, тоже обнаружите сразу

4. Требуется, чтобы добавленный в конструкторе ингридент учитывался при расчете стоимости

5. Добавить возможность увеличить фото в карточке товара

6. http://zolotoygvozd.ru/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BB/

на данной странице деформируются фото при загрузке в фотоальбомы. Требуется решить проблему, они должны просто обрезаться.

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад