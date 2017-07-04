Компонент по типу доски объявлений, для авто номеров для joomla 3.3 по примеру как на specnomer.com и на др. сайтов такой тематике компонент можно взять любой по типу доски объявлений или написать свой Ставить компонент либо на ваш ...
Устранить нюансы в шаблоне Simpla и наполнить магазин
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Устранить нюансы в шаблоне Simpla и наполнить магазин.
Более 200 единиц товара, ссылки скину, таблицей или вручную, как угодно.
Постоплата! Только когда все нюансы будут устранены и магазин наполнен и будет на моем хостинге.
Никак иначе.
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