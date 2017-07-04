Устранить нюансы в шаблоне Simpla и наполнить магазин

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Устранить нюансы в шаблоне Simpla и наполнить магазин.  

Более 200 единиц товара, ссылки скину, таблицей или вручную, как угодно. 

Постоплата! Только когда все нюансы будут устранены и магазин наполнен и будет на моем хостинге.

Никак иначе.

6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад