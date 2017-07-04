Сделать изменения в скрипте

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка114 просмотров
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Добрый день! 

Есть скрипт написанный на PHP + MVC паттерн. Требуется внести правки через Team Viewer.  Код достаточно ровный, частично закомментированный.

1. Настроить правильные выводы из страницы - статистики. 

2. Поправить баг в виджете погоды.

3. Добавить новую функциональную часть:

- прикрепление баннера к мероприятию

- автоматическая генерация статистики

- автоматическая генерация новостей. 

- вывод данных о пользователях.

- возможность скрытия мероприятия.

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6 лет назад
sema84
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
67 отзывов