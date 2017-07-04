Разработка личного кабинета на OpenCart.

Нужно взять разные страницы на разных сайтах: [url=http://flexcentr.ru/index.html]flexcentr.ru[/url] [url=http://flex-instrument.ru/index.html]flex-instrument.ru[/url] [url=http://flex-servis.ru/index.html]flex-servis.ru[/url] [url=http://giraffe.flexcentr.ru/index.html]giraffe.flexcentr.ru[/url] [url=http://sibirskaya-raduga.ru/index.html]sibirskaya-raduga.ru[/url] [url=http://finist-mebel.ru/index.html]finist-mebel.ru[/url] [url=http://mebel-novisibirsk.ru/index.html]mebel-novisibirsk.ru[/url] [url=http://absk-group.ru/index.html]absk-group.ru[/url] [url=http://завод-модуль.рф/index.html]завод-модуль.рф[/url] [url=http://фабрика-техмастер.рф/index.php]фабрика-техмастер.рф[/url] [url=http://tehmaster2008.ru/index.php]tehmaster2008.ru[/url] [url=http://modulnsk.ru/index.php]modulnsk.ru[/url] [url=http://eibenstock-centr.ru/index.html]eibenstock-centr.ru[/url] [url=http://tehnika-polirovki.ru/index.html]tehnika-polirovki.ru[/url] [url=http://tonelli-snc.ru/index.html]tonelli-snc.ru[/url] [url=http://viganomario.ru/index.html]viganomario.ru[/url] [url=http://nerli.ru/index.html]nerli.ru[/url] [url=http://s.soloview.it/index.html]s.soloview.it[/url] [url=http://big-wipes.ru/index.html]big-wipes.ru[/url] [url=http://fortiform.eu/index.html]fortiform.eu[/url] [url=http://fond-spasenie.ru/index.html]fond-spasenie.ru[/url] [url=http://rus-kalendar.ru/index.php]rus-kalendar.ru[/url] [url=http://g5s.ru/index.html]g5s.ru[/url] [url=http://диваны.отличного-качества.рф/index.html]диваны.отличного-качества.рф[/url] [url=http://двери.отличного-качества.рф/index.html]двери.отличного-качества.рф[/url] [url=http://рус-календарь.рф/index.html]рус-календарь.рф[/url] [url=http://liga-nsk.ru/index.html]liga-nsk.ru[/url] [url=http://mattex.biz/index.php]mattex.biz[/url] [url=http://parolej.ru/index.html]parolej.ru[/url] [url=http://vzlom.parolej.ru/index.html]vzlom.parolej.ru[/url] [url=http://zashita.parolej.ru/index.html]zashita.parolej.ru[/url] [url=http://паролей.рф/index.html]паролей.рф[/url] [url=http://взлом.паролей.рф/index.html]взлом.паролей.рф[/url] [url=http://защита.паролей.рф/index.html]защита.паролей.рф[/url] [url=http://soloview.it/index.html]soloview.it[/url] [url=http://raduga-sib.ru/index.html]raduga-sib.ru[/url] [url=http://flex-sib.ru/index.html]flex-sib.ru[/url] [url=http://vse-kalendari.ru/index.html]vse-kalendari.ru[/url] [url=http://abf-sib.ru/index.html]abf-sib.ru[/url] [url=http://ait21.ru/index.html]ait21.ru[/url] И создать онлайн-каталог чтобы всё корректно отображалось на локальном ПК при отключенном Интернете.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать раздел каталога на сайте и одну инфосистему (отзывы), которые будут доступны только авторизованным пользователям определенной группы. Личный кабинет должен быть разработан на базе API OpenCart.
Дизайн и верстка будут предоставлены.
Оплата поэтапно либо в конце
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