Нужно доработать 5 модулей Joomla 2.5

Есть 5 модулей которые ранее работали и загружали документы на проверку на сайты антиплагиат.ру и антиплагиат.ВУЗ, РУКОНтекст, ТЕКСТ,РУ, Контент вотч, затем после проверки выдавали результат в виде скрина или ссылки на результат проверки, но в последнее время перестали полноценно функционировать, нужно выявить проблему и устранить ее, так же доработать и усовершенствовать данные модули.