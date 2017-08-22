Нужно доработать 5 модулей Joomla 2.5

Веб-программированиеЗавершен3 заявки121 просмотр
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Есть 5 модулей которые ранее работали и загружали документы на проверку на сайты антиплагиат.ру и антиплагиат.ВУЗ, РУКОНтекст, ТЕКСТ,РУ, Контент вотч, затем после проверки выдавали результат в виде скрина или ссылки на результат проверки, но в последнее время перестали полноценно функционировать, нужно выявить проблему и устранить ее, так же доработать и усовершенствовать данные модули.

Joomla
6 лет назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
eager-beaver
Борис 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$35
70 дней
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