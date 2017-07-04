Програмирование сайта wordpress

[b]Нужна форма обратной связи в 2 вариантах:[/b] 1) По кнопке 2) Инлайн [b]Функционал и применение: [/b]Форма будет устанавливаться на сайты-партнеры, поэтому форма должна быть уникальна и чтобы не было проблем при отправке формы с других сайтов. Все заявки с ...