Калькулятор на PHP

Есть готовый калькулятор, написан в Excel. Нужно сделать то же самое, только на php. Excel калькулятор прикрепил к проекту.

Чуть подробнее:

Все ответы на вопросы буду изначально записаны в переменные. По сути, вся работа заключается в перемножении этих переменных, по алгоритму, зашитому в Excel файле.(Формулы находятся в скрытых строках). На выходе, у вас должна получиться переменная, которая будет содержать стоимость доставки груза.

Оплата поэтапно либо в конце