Калькулятор на PHP

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Есть готовый калькулятор, написан в Excel. Нужно сделать то же самое, только на php. Excel калькулятор прикрепил к проекту. 

Чуть подробнее: 

Все ответы на вопросы буду изначально записаны в переменные. По сути, вся работа заключается в перемножении этих переменных, по алгоритму, зашитому в Excel файле.(Формулы находятся в скрытых строках). На выходе, у вас должна получиться переменная, которая будет содержать стоимость доставки груза. 

Оплата поэтапно либо в конце

PHP
6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва