Парсер исполнителей Яндекс-Музыки

Веб-программированиеЗавершен4 заявки163 просмотра
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Здравствуйте! Нужно написать парсер всех исполнителей Яндекс-Музыки с дальнейшим добавлением их в БД, скрипт будет запускаться раз в месяц для обновления каталога исполнителей.

6 лет назад
grandest
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
expdev
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Все быстро, недорого и качественно, только положительные эмоции. Рекомендую к сотрудничеству.
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