Сделать простую админку сообщений на php+mysql

Здравствуйте!

Задача максимально конкретная: сделать админку в которой админ сможет отправлять информационные сообщения своим клиентам с уведомлением по смс (сервис) о поступлении нового сообщения.

Сообщения будут двух типов:

1. Одно сообщение все время обновляемое будет висеть вверху страницы

2. И информационные, их будет много

Дизайн всех страниц есть в наличии.

От вас: цена с вашей версткой и цена с моей версткой. Из верстки там сверстать 2 таблицы, кнопки, модальное окно и формы.

Подробное ТЗ в качестве блок-схемы в 100% размере http://kodexrf.com/blok-sm.gif

Картинку сохраните себе на комп, в браузере такие большие картинки не удобно смотреть.