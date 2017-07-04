Правки в сайт на WP и в верстку + генерация PDF

CMS сайта modx-revo. Макеты предоставляем в формате psd, адаптивная вёрстка. Структура меню (согласно макету): 1. о компании (главная) 2. замена масла 3. услуги 4. акции 5. фотогалерея 6. вопрос-ответ 7. новости 8. отзывы 9. контакты Комментарии по экффектам: 1) хэдер: - подчеркивается при наведении карта и мэйл и время ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Нужно следующие пункты сделать на сайте, сделанном на Wordpress
1. http://bubnov.ru/category/group-work/ – там есть третье меню, которое должно корректно прилипать при скролле (если нажать развернуть в разделе "тренинги") – эта ф-ция уже была сделана, но ее сломал фрилансер
2. http://bubnov.ru на главной сверху есть видео – заменить на слайдер, куда вставляются три фото и последним идет это видео. С автопрокруткой 3 сек, а видео остается. Снизу точки которые показывают на какой странице (стандартно для скроллом). Добавить туда кнопку "Узнать подробнее"
3. Добавление блока в Advanced Custom Field Plugin. Преимущества http://bubnov.ru/program/coachingsamoopredelenie/ в админке собран конструктор программ. Добавить там один блок из двух преимуществ (сейчас три).
4. Каким-то образом на этих страницах продуктов сделать возможность ставить якоря (или прописать какой код для якоря) – важно ставить якорь и в тело текста и в заголовок
5. Генерация PDF. http://app4you.gurinekaterina.info/pdf/-
уже генерируется (https://www.dropbox.com/s/cotncs8ttp85jgz/pdf.zip?dl=0)
Нужно сделать: 1. 4 разных договора туда внести, чтобы нужные поля заполнялись, 2. под них создать разные формы (в первом выпадающем списке человек выбрал тип договора – и ему свои поля (почти всегда одинаковые), 3. вставить их на страницу сайта в нужном дизайне (верстка все есть)
Ориентир по срокам – 3-5 часа, идеально сделать за вторник, по стоимости 1400-2000 руб. Пишите ваши предложения.
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