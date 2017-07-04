Список заказов в joomshoping

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки90 просмотров
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Необходимо сделать возможным распределять заказы на курьеров и распечатывать для каждого курьера свой список заказов в админке Joomshoping.

6 лет назад
guest_14991668646095
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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