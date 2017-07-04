Разрабока крупного модуля для самописной CMS PHP

$1100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Ищем PHP программиста на долгосрочный проект по созданию крупного модуля для самописной CMS и качественной responsive вёрстки для этого модуля. Модуль отвечает за интеграцию крупной системы заказов с сервисом-источником продуктов через его API. Темп работы над проектом – 8 часов в день, несколько месяцев. Работа в команде разработчиков, имеющих опыт работы с этим движком и готовых помочь по любому вопросу. Требования: умение работать с чужим кодом, уровень программирования выше среднего, качественная вёрстка, знание git.

Пожалуйста вместе с ответом предоставьте примеры ваших работ в виде кусков PHP кода, а так же примеры вёрстки.

PHP
6 лет назад
2by2host
48 летСША
9 лет в сервисе
Был
3 года назад