Проблема с выводом заказа. Друпал.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
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В заказах с сайта менеджер не может просмотреть и распечатать схему монтажа. Раньше работало, сейчас нет. Найти причину, устранить.

6 лет назад
Svetymne
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад