Требуется специалист для импорта прайс листа на сайт CSVI pro (джумла)

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Добрый день!

Нужен профессионал имеющий опыт импорта - экспорта товаров через аддон CSVI pro джумла.

ТЗ

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Сайт http://www.intim-country.ru

Задача: импорт новых товаров

Исходные данные:

  • У нас уже есть загруженные товары, (доступ предоставляется)
  • У нас есть прайс с новыми товарами https://yadi.sk/d/Vny1MLpn3KiTD4
  • Фотографии - фото для нового прайса находятся на сервере static.intim-country.ru/images/ имена файлов такие же.
  • Программа CSVI pro, через которую можно импортировать. Встроена в админку. Но есть ньюанс с кодировками и разделителями, поэтому нужен человек - специалист знающий, решавший ранее подобные задачи.
Алгортим импорта:

  • Сделать экспорт прайса по всем значениям (доступ предоставляется).
  • Отобрать характеристики, которые нужны при импорте новых товаров.
  • Согласовать импортируемые характеристики о товарах*.
  • Подготовить таблицу для импорта**.
  • Проверить разделители (обязательно!). Для этого загрузить прайс в анализатор в CSVI pro
  • Загрузить новые товары.
*  Согласовать отдельный характеристики о товарах.

 

  • Код товара ( начинать от 70000 и пронумеровать далее)
  • SKU  -    product_sku
  • Главная картинка
  • Все картинки картинки
  • title
  • Description
  • Наименование
  • Подробное описание в тег noindex
  • Главная категория
  • Остальные категории
** Подготовить таблицу для импорта

  • Сделать ссылки фотографий на наш сервер - фото для нового прайса находятся на сервере static.intim-country.ru/images/ имена файлов такие же.
  • Текст коротких описаний в тег  NOINDEX
  • Правильные разделители, заменить номера категорий в прайсе на названия категорий.
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Обязательный чек прайса перед загрузкой заказчиком!

6 лет назад
zxgame
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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