Хочю сделать рулетку на вещи из мира танков типо рулетка золота и всё такое,например как wotshop wot-leader(прогуглите)Дам за работу в придулах 5 долларов(извените но правдо больше нет)
Требуется специалист для импорта прайс листа на сайт CSVI pro (джумла)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен профессионал имеющий опыт импорта - экспорта товаров через аддон CSVI pro джумла.
ТЗ
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Сайт http://www.intim-country.ru
Задача: импорт новых товаров
Исходные данные:
- У нас уже есть загруженные товары, (доступ предоставляется)
- У нас есть прайс с новыми товарами https://yadi.sk/d/Vny1MLpn3KiTD4
- Фотографии - фото для нового прайса находятся на сервере static.intim-country.ru/images/ имена файлов такие же.
- Программа CSVI pro, через которую можно импортировать. Встроена в админку. Но есть ньюанс с кодировками и разделителями, поэтому нужен человек - специалист знающий, решавший ранее подобные задачи.
- Сделать экспорт прайса по всем значениям (доступ предоставляется).
- Отобрать характеристики, которые нужны при импорте новых товаров.
- Согласовать импортируемые характеристики о товарах*.
- Подготовить таблицу для импорта**.
- Проверить разделители (обязательно!). Для этого загрузить прайс в анализатор в CSVI pro
- Загрузить новые товары.
- Код товара ( начинать от 70000 и пронумеровать далее)
- SKU - product_sku
- Главная картинка
- Все картинки картинки
- title
- Description
- Наименование
- Подробное описание в тег noindex
- Главная категория
- Остальные категории
- Сделать ссылки фотографий на наш сервер - фото для нового прайса находятся на сервере static.intim-country.ru/images/ имена файлов такие же.
- Текст коротких описаний в тег NOINDEX
- Правильные разделители, заменить номера категорий в прайсе на названия категорий.
Обязательный чек прайса перед загрузкой заказчиком!
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