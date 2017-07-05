Калькулятор для WordPress

Веб-программированиеЗавершен9 заявок162 просмотра
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Необходимо сделать точно такой же калькулятор для встраивания в пост через шорт код. 

http://www.advocatoff.ru/nasledstvo/dolya-nasledstvo.html

WordPress
6 лет назад
acsession
Дмитрий 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
maleficus
Роман 
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена быстро и с объяснениями.
Отличный заказчик, все прошло на уровне
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