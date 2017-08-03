Добрый день! Нужен [b]профессионал [/b]имеющий опыт импорта - экспорта товаров через аддон CSVI pro джумла. ТЗ ======================= Сайт [url=http://www.intim-country.ru]http://www.intim-country.ru[/url] Задача: импорт новых товаров Исходные данные: [list=1][*]У нас уже есть загруженные товары, (доступ предоставляется) [*]У нас есть прайс с новыми товарами [url=https://yadi.sk/d/Vny1MLpn3KiTD4]https://yadi.sk/d/Vny1MLpn3KiTD4[/url] [*]Фотографии - фото ...