Разработка блока PHP для главной страницы форума IPS community 4.1

Нужно написать PHP код Блока PHP для главной страницы форума на базе IPS community 4.1

В этом блоке должно отображаться 20 последних тем форума (плиткой - 20 прямоугольных областей 4*5)

В каждом:

– картинка из первого поста темы

– название темы

– автор темы

– количество просмотров

– количество ответов

– ссылка на тему (лучше на последний пост темы)

Все CSS - в теле PHP (не в отдельном файле) с комментариями для оперативного изменения при необходимости)