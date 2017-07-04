Cайт записи базы данных формул потребности покупателя

В русском языке есть около 1500 существительных, использование которых может составить название сущности потребности. Каждая сущность имеет свой оригинальный перечень параметров. В общем случае одного существительного недостаточно для начала определения потребности, то есть имени потребительской категории товаров, имеющих одинаковый состав параметров детализации потребности. Например, слово "соль" входит в название существенно разных по сути товаров - соль поваренная, соль ароматическая, соль для ванн, соль аптекарская, соль (химическая) . У всех этих потребительских категорий может быть разный перечень параметров, значения которых в итоге уточняют потребность. Соответственно потребность можно, например, записать так "соль поваренная -упаковка=пачка; помол=средний; добавки=нет; производитель=-; Страна=-" где "-" означает то, что значение параметра потребителем не задано.

Таким образом, для создания расширяемого множества формул потребности покупателя нужен сайт , на котором могут зарегистрироваться эрудиты и начать записывать оригинальные словосочетания и соответствующий перечень параметров. Администратор заполняет поле "Формула Утверждена" (например временем утверждения). У каждого главного слова есть автор, первоначально таблица заполняется администратором, но может быть авторизовано дополнена эрудитами. Словосочетания, уточняющие сущность пишем в отдельное поле и контролируем оригинальность ( по первым трем буквам каждого слова в любом порядке). Перечень параметров (например Длина. Ширина, Вес, Производитель и тп) записываем в отдельную таблицу с указанием автора каждого наименования для данной сущности. Позволяем использовать название параметров, записанный другими авторами, авторами новых формул. Для каждой формулы ведем журнал событий. Название и содержание событий доводится письмом и до автора и для администратора. По результатам администратор регулярно оценивает количество и качество созданного для каждого и определяет размер вознаграждения.

Остальные мелочи будут в уточненном тз. Для включения в научную работу формируем поля таким образом

Id |Название формулы |Параметр1; Параметр2;...ПараметрN