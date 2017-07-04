Спарсить сайт и повесить на домен

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок174 просмотра
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Добрый день!

Есть несколько контентных сайтов разных тематик.

Необходимо спарсить их,  немного изменить дизайн и повесить на наши домены

Подключить через API регистрацию и авторизацию

Подробнее при общении.

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6 лет назад
olegtranzit
Олег 
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов