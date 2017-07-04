Создать умный фильтр товара

Добрый день! Компания занимается розничной продажей строительно-отделочных материалов в г. Минске. Это линолеум, ламинат, межкомнатные двери, натяжные потолки. Нужно разработать лендинг. Лендинг будет использоваться в контекстной рекламе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен аналогичный скрипт фильтра товаров filter.kombox.ru/ , с таким же функционалом.
CMS самописанная.
Достаточно рабочей версии как в примере на базе mysql.
Хочу получать скрипт на php+ mysql+ AJAХ + дамп тестовой базы.
Обратите внимание на файл во вложении, фильтр должен быть "Умный
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