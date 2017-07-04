Создать умный фильтр товара

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка126 просмотров
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Нужен аналогичный скрипт фильтра товаров filter.kombox.ru/ , с таким же функционалом. 

CMS самописанная. 

Достаточно рабочей версии как в примере на базе mysql. 

Хочу получать скрипт на php+ mysql+ AJAХ + дамп тестовой базы. 

Обратите внимание на файл во вложении, фильтр должен быть "Умный

6 лет назад
ALEKSss_kirov
Сергеевич 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад