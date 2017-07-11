Добавить согласие на обработку персональных данных на сайт OpenCart

Необходимо сделать "под ключ" landing page для 4-х товаров (направление - амулеты и талисманы). Ничего сверх-выдающегося не нужно, т.к. просто тестируется ниша. Как вариант - адаптировать какой-нибудь существующий лэндинг или развернуть на шаблоне с последующей ...
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