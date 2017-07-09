Поправить АПИ на PHP

Веб-программированиеЗавершен8 заявок311 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу специалиста по PHP чтобы поправить самописное API на PHP, добавить методы новые.

PHP
6 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
час назад
Выбранный исполнитель
pdedkov
Павел 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
1 день
Павел оперативно решил задачу, предложил свои идеи по улучшению работы приложения. Рекомендую, буду работать с ним еще
Все отлично. Хороший заказчик, четкое тз, быстрая оплата. Рекомендую!