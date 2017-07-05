Создание и подключение по API платежных веб-форм

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки112 просмотров
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Требуется создать несколько платежных форм для оплаты услуг и настроить их подключение по API.

6 лет назад
Vladimir5983
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад