Php разработчик для доработки самописного сайта

Требуется написать скрипт выгрузки данных на фискальный регистратор. Регистратор устанавливается на компьютере в офисе, выделенный IP На компьютере запущен сервер: [url=https://kkmserver.ru/KkmServer]kkmserver.ru/KkmServer[/url] Требуется из Opencart 2.1 выгружать данные в json Описание интеграции по ссылке [url=https://kkmserver.ru/KkmServer#Primer]kkmserver.ru/KkmServer#Pr...[/url] Там примеры на JS. Но для остальных языков ...