Создание модуля CKFinder

Модуль к CKFinder должен по клику на соответствующей иконке файлового менеджера выводить окошко со списком прямых ссылок на отмеченные файл(ы).

Должна быть возможность выделения списка сформированных прямых ссылок на файлы - для копирования списка в буфер обмена.

Должны быть отображены иконки "скопировать ссылки в буфер обмена" (две иконки копирования в буфер):

1. прямые ссылки

2. ссылки, обрамленные bb-кодами (%filename.ext%

Это должен быть простой модуль для CKFinder, устанавливаемый в CKFinder стандартным путем.