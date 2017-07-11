Создание модуля CKFinder

$70
Веб-программированиеЗавершен1 заявка147 просмотров
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Модуль к CKFinder должен по клику на соответствующей иконке файлового менеджера выводить окошко со списком прямых ссылок на отмеченные файл(ы).

Должна быть возможность выделения списка сформированных прямых ссылок на файлы - для копирования списка в буфер обмена.

Должны быть отображены иконки "скопировать ссылки в буфер обмена" (две иконки копирования в буфер):

1. прямые ссылки

2. ссылки, обрамленные bb-кодами (%filename.ext%

Это должен быть простой модуль для CKFinder, устанавливаемый в CKFinder стандартным путем.

6 лет назад
Laseg
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
expdev
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$70
1 день
Ответственный исполнитель! Рекомендую тем, у кого есть средства, но нет времени.
Все гуд! Спасибо за интересную работу.