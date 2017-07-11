Создание модуля CKFinder

Ищу специалиста по PHP чтобы поправить самописное API на PHP, добавить методы новые.
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Модуль к CKFinder должен по клику на соответствующей иконке файлового менеджера выводить окошко со списком прямых ссылок на отмеченные файл(ы).
Должна быть возможность выделения списка сформированных прямых ссылок на файлы - для копирования списка в буфер обмена.
Должны быть отображены иконки "скопировать ссылки в буфер обмена" (две иконки копирования в буфер):
1. прямые ссылки
2. ссылки, обрамленные bb-кодами (%filename.ext%
Это должен быть простой модуль для CKFinder, устанавливаемый в CKFinder стандартным путем.
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