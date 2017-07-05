Перенести данные

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок133 просмотра
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Имеется база SQL, необходимо данные из нее перенести в сайт на ВордпрессПереносятся 4 поля: Записи, комментарии к ними, имена пользователей сделавшие запись и имена пользователей оставивших комментарииВажно: необходимо сохранить url по которому сейчас находится эта записьСделать надо на тестовом домене, после проверки перенести на основной

6 лет назад
saybruk
Сергей 
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад