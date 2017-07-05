Перенести данные

Модуль к CKFinder должен по клику на соответствующей иконке файлового менеджера выводить окошко со списком прямых ссылок на отмеченные файл(ы). Должна быть возможность выделения списка сформированных прямых ссылок на файлы - для копирования списка в буфер ...
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Имеется база SQL, необходимо данные из нее перенести в сайт на ВордпрессПереносятся 4 поля: Записи, комментарии к ними, имена пользователей сделавшие запись и имена пользователей оставивших комментарииВажно: необходимо сохранить url по которому сейчас находится эта записьСделать надо на тестовом домене, после проверки перенести на основной
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