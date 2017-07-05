Настроить цели для сайта на Joomla. Срочно!

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт: www.ural-export.ru/ 

Разместить JavaScript событие на формы обратной связи. 

Подробности в ТЗ. 

Оплата поэтапно либо в конце

Joomla
6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на БИТРИКС

    $500

    Есть сайт на CMS Bitrix и довольно объемный список доработок оформленных в достаточно подробное ТЗ. Его вышлю в скайп исполнителю с наибольшей компетенцией в CMS и веб программировании.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поддержка интернет-магазина на Битрикс

    Доработка разного функционала интернет-магазина на битриксе.  Доработка карточки товара, вывод анонса в разных блоках.  Доработка оформления заказа (добавить поля для доставки и передача их в уже настроенный модуль транспортной компании)  Небольшие изменения в ЛК клиента и прочие мелочи.  Подробнее ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • SharePoint доработка

    Нужны доработки в SharePoint: [list=1][*]Настройка возможности фильтра задач по приоритету непосредственно в SharePoint`е пользователем[*]Настройка в блоке Обсуждения:[/list]2.1   Возможность автоматической привязки Обсуждения к той задаче, из которой оно создается. Сейчас: ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки на wordpress

    Ссылка на правки, дизайн и ТЗ – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OvR7T0E_5l1spkcPAcmUd3nhIO11YUFHO8lJCKGOyU0/edit#gid=0 Нужно сделать все правки из экселя, также поправить баги которые всплывут по вёрстке или функционалу в результате работ  Сроки: 1-2 дня   Оплата без предоплаты, денежным переводом Золотая Корона/Western Union, ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенести данные

    Имеется база SQL, необходимо данные из нее перенести в сайт на ВордпрессПереносятся 4 поля: Записи, комментарии к ними, имена пользователей сделавшие запись и имена пользователей оставивших комментарииВажно: необходимо сохранить url по которому сейчас находится эта ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание модуля CKFinder

    $70

    Модуль к CKFinder должен по клику на соответствующей иконке файлового менеджера выводить окошко со списком прямых ссылок на отмеченные файл(ы). Должна быть возможность выделения списка сформированных прямых ссылок на файлы - для копирования списка в буфер ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад