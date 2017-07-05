Поддержка интернет-магазина на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки115 просмотров
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Доработка разного функционала интернет-магазина на битриксе. 

Доработка карточки товара, вывод анонса в разных блоках. 

Доработка оформления заказа (добавить поля для доставки и передача их в уже настроенный модуль транспортной компании) 

Небольшие изменения в ЛК клиента и прочие мелочи. 

Подробнее во вложении. 

Сайт: mir-mi.com/

6 лет назад
Martin44
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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