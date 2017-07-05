Выгрузка в excel для Opencart

Ссылка на правки, дизайн и ТЗ – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OvR7T0E_5l1spkcPAcmUd3nhIO11YUFHO8lJCKGOyU0/edit#gid=0 Нужно сделать все правки из экселя, также поправить баги которые всплывут по вёрстке или функционалу в результате работ Сроки: 1-2 дня Оплата без предоплаты, денежным переводом Золотая Корона/Western Union, ...