Интеграция Converse.js с Angular 1.5

В моем проекте использую Angular 1.5 и Converse без графического интерфейса.

Основные используемые функции конверса - посылка принятие сообщений, получение и

обработка событий - обновление аватара, обновление информации о других

пользователях.

После базовой интеграции - события по обновлению аватара и других обновлениях

происходят с большой задержкой.

При этом конверс-пример с графическим интерфейсом работает хорошо.

Необходимо:

-сделать правильную инициализацию конверса в режиме без графического интерфейса.

(по-моему, есть рекомендации конверса)

-сделать ревью кода в проекте, использующего конверс, и дать свои рекомендации

-добиться того чтобы код в проекте получал события также быстро, как и

демо-пример