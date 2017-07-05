Интеграция Converse.js с Angular 1.5

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В моем проекте использую Angular 1.5 и Converse без графического интерфейса. 

Основные используемые функции конверса - посылка принятие сообщений, получение и

обработка событий - обновление аватара, обновление информации о других

пользователях.

После базовой интеграции - события по обновлению аватара и других обновлениях

происходят с большой задержкой. 

При этом конверс-пример с графическим интерфейсом работает хорошо.

 

 

Необходимо:

 

-сделать правильную инициализацию конверса в режиме без графического интерфейса.

(по-моему, есть рекомендации конверса)

-сделать ревью кода в проекте, использующего конверс, и дать свои рекомендации

-добиться того чтобы код в проекте получал события также быстро, как и

демо-пример

Angular
6 лет назад
zlevit
52 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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