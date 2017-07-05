Интеграция Converse.js с Angular 1.5

Есть сайт (услуги, не интернет-магазин) на hostcms. Нужно к этому сайту прикрутить личный кабинет. Его можно сделать как самописный и потом интегрировать в наш сайт, либо использовать встроенные функции hostcms. Сначала в кабинете нужно зарегистрироваться 1. Страница регистрации: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В моем проекте использую Angular 1.5 и Converse без графического интерфейса.
Основные используемые функции конверса - посылка принятие сообщений, получение и
обработка событий - обновление аватара, обновление информации о других
пользователях.
После базовой интеграции - события по обновлению аватара и других обновлениях
происходят с большой задержкой.
При этом конверс-пример с графическим интерфейсом работает хорошо.
Необходимо:
-сделать правильную инициализацию конверса в режиме без графического интерфейса.
(по-моему, есть рекомендации конверса)
-сделать ревью кода в проекте, использующего конверс, и дать свои рекомендации
-добиться того чтобы код в проекте получал события также быстро, как и
демо-пример
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