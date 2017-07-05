Мобильное приложение

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок128 просмотров
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Здравствуйте,

необходимо написать мобильное приложение для Android / ios. Подробности в переписке.

6 лет назад
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
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