Переделать слайдер на лендинге

Есть страница.

На странице есть слайдер, на сколько я понимаю написан на JS.

Из-за этого в браузере IE вылезает ошибка, которая блокирует этот слайдер и портит верстку. Вот скрин ошибки - http://joxi.ru/n2YBw9WijeEbpA

Если нажать "Allow blocked content", то все сразу же начинает отображаться корректно.

Задача - сделать чтобы слайдер СРАЗУ корректно отображался в IE и других популярных браузерах.

P.S. Верстка адаптивная.