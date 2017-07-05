Переделать слайдер на лендинге

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок152 просмотра
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Есть страница.

На странице есть слайдер, на сколько я понимаю написан на JS.

Из-за этого в браузере IE вылезает ошибка, которая блокирует этот слайдер и портит верстку. Вот скрин ошибки - http://joxi.ru/n2YBw9WijeEbpA

Если нажать "Allow blocked content", то все сразу же начинает отображаться корректно.

Задача - сделать чтобы слайдер СРАЗУ корректно отображался в IE и других популярных браузерах.

P.S. Верстка адаптивная.

6 лет назад
guest_14992644419989
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад