Реализация несложной системы на любом PHP фреймворке - срочно

Вот сайт [url=http://diamond-karat.com/]http://diamond-karat.com[/url] 1. меню перенести под слайдер. 2. упростить покупку товара, сделать в 1 клик.. - заказал, ввел имя и телефон и все 3. посмотреть что с каталогом, пример - [url=http://diamond-karat.com/catalog/brillianty/]http://diamond-karat.com/catalog/brillianty/[/url] тут почему-то только 2 товара отображается, а на 2-ой ...