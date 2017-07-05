Ввести правки на сайтах

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка102 просмотра
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Нужно сделать:  

1) На сайте mamakupi.by/  (wordpress)  

- Сделать автоматическое листание слайдов  

- Кнопки переключения слайда пусть появляются при наведении на слайд  

2) На сайте shtany.idea-site.by (обычный landing page)  

- Подключить блок где тест, чтобы ответы отправлялись на почту.  

- Подключить формы к битрикс24 (CRM системе) 

Оплата поэтапно либо в конце

6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
kdpu
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$5
1 день