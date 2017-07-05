Сайт и интернет магазин.

Есть страница. На странице есть слайдер, на сколько я понимаю написан на JS. Из-за этого в браузере IE вылезает ошибка, которая блокирует этот слайдер и портит верстку. Вот скрин ошибки - http://joxi.ru/n2YBw9WijeEbpA Если нажать "Allow blocked content", то ...